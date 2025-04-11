Зірковий боксер зробив зухвалу заяву перед боєм проти чемпіона світу

Джарон Енніс найближчим часом проведе наступний поєдинок. Американський боксер битиметься проти Еймантасом Станіонісом.

Чемпіон світу IBF поділився думками стосовно бою проти литовського боксера. Американець впевнений у перемозі над володарем титулу WBA, повідомляє 24 канал із посиланням на FightNews.

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Що сказав Енніс

Джарон Енніс на пресконференції перед боєм виступив із гучною заявою. Боксер пообіцяв влаштувати шоу та забрати титули собі, довівши, що він найкращий у світі.

Енніс заявив, що він знає, що робитиме Еймантас Станіоніс. На його думку, литовський боксер не змінюватиме тактику.

Я не збираюся шукати нокауту, але він буде. Ми повеселимося. Ми покажемо себе. Він каже, що натисне педаль газу і не буде гальмувати. Та він вріжеться прямо в скелю,

– сказав Енніс.

Нагадаємо, що поєдинок між Джароном Еннісом та Еймантасом Станіоніосм відбудеться 12 квітня. Місце проведення бою – Атлантік-Сіті, Сполучені Штати Америки.