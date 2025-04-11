Джейк Пол заговорив про поєдинок із непереможним чемпіоном світу Джервонтою Девісом. Відомий блогер розповів, що вже контактував із володарем титулу WBA у легкій вазі, передає 24 Канал із посиланням на Boxing Social.

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Шокуючий вибір

Пол-молодший розповів, коли може відбутись його бій проти "Танка".

Ми обговорювали з Девісом наш бій, довго вели перемовини та погодили основні моменти майбутнього поєдинку. Мені треба зачекати, поки він проведе реванш з Ламонтом Роучем. Сподіваюся, він переможе. Після цього ми повернемось до нашої ідеї та організації бою. Очевидно, що я маю вийти на ринг з Джервонтою,

– заявив Джейк Пол.

Довідка. 1 березня 2025-го року Джервонта Девін у скандальному бою розійшовся мировим із Ламонтом Роучем. "Танк" зберіг свій титул WBA, але рефері проігнорував відрахування нокдауну для Девіса у 9-му раунді, коли той несподівано став на коліно.

Цікаво, що Джейка Пола не лякає різниця у вазі із Девісом. Перед боєм із Майком Тайсоном Пол-молодший важив понад 100 кілограмів, а точніше 103,1. Натомість Джервонта б'ється у вазі до 61,2 кілограма. Напередодні бою із Роучем Девіс показав позначку 60,9 кілограма.

Відзначимо, що 28-річний Пол має за своєю спиною 11 перемог (7 – нокаутом) при одній поразці у 12-ти боях. Водночас Девіс у професіоналах оформив 30 звитяг (28 – нокаутом) при одній мировій у 31-му поєдинку.

Нагадаємо, що на бій Пола-молодшого викликав Олександр Усик. Також скандальний боксер-блогер може побитись із Ентоні Джошуа.