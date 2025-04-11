Джейк Пол заговорил о поединке с непобедимым чемпионом мира Джервонтой Дэвисом. Известный блогер рассказал, что уже контактировал с обладателем титула WBA в легком весе, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing Social.

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Шокирующий выбор

Пол-младший рассказал, когда может состояться его бой против "Танка".

Мы обсуждали с Дэвисом наш бой, долго вели переговоры и согласовали основные моменты будущего поединка. Мне надо подождать, пока он проведет реванш с Ламонтом Роучем. Надеюсь, он победит. После этого мы вернемся к нашей идее и организации боя. Очевидно, что я должен выйти на ринг с Джервонтой,

– заявил Джейк Пол.

Справка. 1 марта 2025-го года Джервонта Девин в скандальном бою разошелся мировым с Ламонтом Роучем. "Танк" сохранил свой титул WBA, но рефери проигнорировал отчисление нокдауна для Дэвиса в 9-м раунде, когда тот неожиданно стал на колено.

Интересно, что Джейка Пола не пугает разница в весе с Дэвисом. Перед боем с Майком Тайсоном Пол-младший весил более 100 килограммов, а точнее 103,1. Зато Джервонта бьется в весе до 61,2 килограмма. Накануне боя с Роучем Дэвис показал отметку 60,9 килограмма.

Отметим, что 28-летний Пол имеет за своей спиной 11 побед (7 – нокаутом) при одном поражении в 12-ти боях. В то же время Дэвис в профессионалах оформил 30 побед (28 – нокаутом) при одной мировой в 31-м поединке.

Напомним, что на бой Пола-младшего вызвал Александр Усик. Также скандальный боксер-блогер может подраться с Энтони Джошуа.