Чемпион мира IBF поделился мыслями относительно боя против литовского боксера. Американец уверен в победе над обладателем титула WBA, сообщает 24 канал со ссылкой на FightNews.
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Что сказал Эннис
Джарон Эннис на пресс-конференции перед боем выступил с громким заявлением. Боксер пообещал устроить шоу и забрать титулы себе, доказав, что он лучший в мире.
Эннис заявил, что он знает, что будет делать Эймантас Станионис. По его мнению, литовский боксер не будет менять тактику.
Я не собираюсь искать нокаута, но он будет. Мы повеселимся. Мы покажем себя. Он говорит, что нажмет педаль газа и не будет тормозить. Но он врежется прямо в скалу,
– сказал Эннис.
Напомним, что поединок между Джароном Эннисом и Эймантасом Станиониосм состоится 12 апреля. Место проведения боя – Атлантик-Сити, Соединенные Штаты Америки.