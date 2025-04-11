Чемпион мира IBF поделился мыслями относительно боя против литовского боксера. Американец уверен в победе над обладателем титула WBA, сообщает 24 канал со ссылкой на FightNews.

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Что сказал Эннис

Джарон Эннис на пресс-конференции перед боем выступил с громким заявлением. Боксер пообещал устроить шоу и забрать титулы себе, доказав, что он лучший в мире.

Эннис заявил, что он знает, что будет делать Эймантас Станионис. По его мнению, литовский боксер не будет менять тактику.

Я не собираюсь искать нокаута, но он будет. Мы повеселимся. Мы покажем себя. Он говорит, что нажмет педаль газа и не будет тормозить. Но он врежется прямо в скалу,

– сказал Эннис.

Напомним, что поединок между Джароном Эннисом и Эймантасом Станиониосм состоится 12 апреля. Место проведения боя – Атлантик-Сити, Соединенные Штаты Америки.