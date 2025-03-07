Едді Хірн розповів, що у жовтні цього року Джею Опетаю хочу організувати бій проти Хільберто Раміреса. Ймовірно, що це протистояння відбудеться у Саудівській Аравії, адже Туркі Аль аш-Шейх дав обіцянку, що бій влаштують восени 2025-го, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Високі цілі для Джея Опетая

Промоутер додав, що напередодні цього бою Опетая проведе ще один двобій. За словами Хірна, Джей може вийти у ринг проти володаря поясу WBC у крузервейті Баду Джека. Хірн анонсував підвищення Опетая у ваговому дивізіоні.

Це ідеальний варіант для Джея, всього два бої й він стане абсолютним чемпіоном світу. А потім уже планується перехід у хевівейт,

– заявив Хірн.

Наразі за спиною Опетая на профі-рингу 27 переможних боїв, із яких 21 двобій закінчувався нокаутом. Австралієць досі не знає смаку поразок. Востаннє Джей виходив у ринг у січні поточного 2025-го року, коли у четвертому раунді нокаутував новозеландця Девіда Ніка. Опетая захистив титули чемпіона за версією IBF та The Ring.

Цікаво. У боксерській спільноті та ЗМІ Джея Опетая називають "Австралійським Усиком".

Раніше саме Едді Хірн заявляв, що уболівальникам було б цікаво побачити битву стилів Усика та Опетая. Однак додав, що Джею ще слід попрацювати, аби заслужити на битву проти непереможного українця. Водночас у пресі була інформація, що один із планів Олександра є повернення у крузервейт.