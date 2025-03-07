Эдди Хирн рассказал, что в октябре этого года Джею Опетаю хочу организовать бой против Хильберто Рамиреса. Вероятно, что это противостояние состоится в Саудовской Аравии, ведь Турки Аль аш-Шейх дал обещание, что бой устроят осенью 2025-го, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Высокие цели для Джея Опетая

Промоутер добавил, что накануне этого боя Опетая проведет еще один поединок. По словам Хирна, Джей может выйти в ринг против обладателя пояса WBC в крузервейте Баду Джека. Хирн анонсировал повышение Опетая в весовом дивизионе.

Это идеальный вариант для Джея, всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира. А потом уже планируется переход в хэвивейт,

– заявил Хирн.

Сейчас за спиной Опетая на профи-ринге 27 победных боев, из которых 21 поединок заканчивался нокаутом. Австралиец до сих пор не знает вкуса поражений. Последний раз Джей выходил в ринг в январе текущего 2025-го года, когда в четвертом раунде нокаутировал новозеландца Дэвида Ника. Опетая защитил титулы чемпиона по версии IBF и The Ring.

Интересно. В боксерском сообществе и СМИ Джея Опетая называют "Австралийским Усиком".

Ранее именно Эдди Хирн заявлял, что болельщикам было бы интересно увидеть битву стилей Усика и Опетая. Однако добавил, что Джею еще следует поработать, чтобы заслужить на битву против непобедимого украинца. В то же время в прессе была информация, что один из планов Александра является возвращение в крузервейт.