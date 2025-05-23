29-річний австралійський боксер зазіхнув на абсолютне чемпіонство. Джей Опетая висловив свою готовність до подібного бою, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Плани Опетая

Чемпіон світу за версією IBF прагне виходити у ринг лише з топовими суперниками.

Я прагну абсолютного чемпіонства, я прагну величі. Я готовий битися за титул абсолютного чемпіона, продовжувати перемагати, битися з найкращими та рухатися вперед,

– відповів Опетая.

Востаннє Опетая виходив у ринг 8 січня 2025 року, коли у 4-му раунді нокаутував новозеландця Девіда Н'їка. Джей провів успішний захист поясу IBF та журналу The Ring у першій важкій вазі. Австралієць завдяки перемозі вже довів свою переможну серію до 27 боїв (21 – нокаутом). Опетая досі не знає гіркого смаку поразок.

Нагадаємо, що раніше преса приписувала Опетая у список потенційних суперників Олександра Усика, який 19 липня проведе реванш проти Даніеля Дюбуа. Промоутер Едді Хірн заявляв, що лобова битва Усика проти Опетая точно нереальна у 2025-му році. Джей спершу стане "абсолютом" у крузервейті, а потім захоче повторити досягнення у хевівейті.

До слова, на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у королівській вазі.