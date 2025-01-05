Тверезо оцінив сили: чемпіон світу кинув виклик Усику, але є один нюанс

Олександр Усик продовжує отримувати виклики на бій після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі. Ці звитяги над "Циганським королем" не відлякують потенційних суперників непереможного українця.

Цього разу про бій проти Олександра Усика висловився 29-річний австралійський боксер Джей Опетая. Раніше про цей можливий двобій висловлювався промоутер Ентоні Джошуа.

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Опетая мріє про битву проти Усика

Тоді Едді Хірн розповів, кого із боксерів хотів би бачити наступним суперником непереможного українця. І назвав авторитетний промоутер прізвище Опетаї. Тепер сам боксер із Австралії взяв слово та прокоментував ці гучні заяви про зустріч із Усиком, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

Джей тверезо оцінив свої шанси та можливості на проведення цього бою проти колишнього "абсолюта" хевівейту.

Я хочу цього бою, на всі 100%, але мені потрібно виконати роботу у наступному поєдинку. Я зараз готуюся до боїв за об'єднання титулів у крузервейті, думаю тільки про цей. Бій проти Усика – це щось інше, якщо він відбудеться. Очевидно, що це бій, про який я можу тільки мріяти, тому це було б чудово. Ми б сіли з командою і ухвалили б це рішення, але зараз це просто чутки,

– сказав Опетая.

Довідка. Джей Опетая провів на професійному ринзі 26 поєдинків, у яких здобув 26 перемог (20 – нокаутом). Востаннє виходив у ринг проти британця Джека Мессі, у якому оформив перемогу у 6-му раунді.

У коментарі Джей згадує свій наступний бій, який відбудеться вже 8 січня 2025 року. Опетая повинен був провести обов'язковий захист титулу IBF проти німця Хусейна Джинкари. Однак останній отримав травму ноги та не зможе вийти у ринг проти чемпіона світу. Його у ринзі замінить 29-річний Девід Н'їка із Нової Зеландії.

Цікаво, що Опетая бився в андеркарді першого бою Усика проти Ф'юрі, який відбувся 18 травня 2024-го року в саудівському Ер-Ріяді. Джей провів реванш проти Майріса Брієдіса. Австралійський боксер знову переміг за одноголосним рішенням суддів, здобувши вакантний пояс IBF та титул журналу The Ring у першій важкій вазі.