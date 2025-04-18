Джейк Пол продовжує дивувати боксерську спільноту. Наступним суперником став Хуліо Сезар Чавес-молодший, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Майкла Копінджера.

Читайте також Легендарний Майк Тайсон заговорив про можливе повернення у ринг

Коли відбудеться бій

За наявною інформацією, Джейк Пол битиметься проти Хуліо Сезар Чавеса-молодшого влітку цього року. Більше деталей інсайдер стосовно поєдинку інсайдер не повідомляв.

У минулому бою Чавес-молодший бився проти Юрая Холла. Мексиканець переміг колишнього бійця UFC. До цього Хуліо Сезар виходив у ринг востаннє у 2021 році.

До слова. Хуліо Сезар Чавес-молодший – син легендарного боксера із Мексики Хуліо Сезара Чавеса-старшого, який був чемпіоном світу за версією WBO з 2011 по 2012 роки.

За свою кар'єру Чавес-молодший бився проти Сауля Альвареса, Серхіо Мартінеса, Анджея Фонфари. Усім трьом мексиканський боксер поступився.