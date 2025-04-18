Джейк Пол продолжает удивлять боксерское сообщество. Следующим соперником стал Хулио Сезар Чавес-младший, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Майкла Копинджера.

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Когда состоится бой

По имеющейся информации, Джейк Пол будет драться против Хулио Сезар Чавеса-младшего летом этого года. Больше деталей инсайдер относительно поединка инсайдер не сообщал.

В прошлом бою Чавес-младший дрался против Юрая Холла. Мексиканец победил бывшего бойца UFC. До этого Хулио Сезар выходил в ринг в последний раз в 2021 году.

К слову. Хулио Сезар Чавес-младший – сын легендарного боксера из Мексики Хулио Сезара Чавеса-старшего, который был чемпионом мира по версии WBO с 2011 по 2012 годы.

За свою карьеру Чавес-младший дрался против Сауля Альвареса, Серхио Мартинеса, Анджея Фонфары. Всем троим мексиканский боксер уступил.