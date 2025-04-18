Джейк Пол битиметься проти сина легендарного боксера: що відомо

Джейк Пол найближчим часом проведе поєдинок проти колишнього чемпіона світу. Цей бій стане першим для американського блогера після перемоги над Майком Тайсоном минулого року.

Джейк Пол продовжує дивувати боксерську спільноту. Наступним суперником став Хуліо Сезар Чавес-молодший, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Майкла Копінджера.

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Коли відбудеться бій

За наявною інформацією, Джейк Пол битиметься проти Хуліо Сезар Чавеса-молодшого влітку цього року. Більше деталей інсайдер стосовно поєдинку інсайдер не повідомляв.

У минулому бою Чавес-молодший бився проти Юрая Холла. Мексиканець переміг колишнього бійця UFC. До цього Хуліо Сезар виходив у ринг востаннє у 2021 році.

До слова. Хуліо Сезар Чавес-молодший – син легендарного боксера із Мексики Хуліо Сезара Чавеса-старшого, який був чемпіоном світу за версією WBO з 2011 по 2012 роки.

За свою кар'єру Чавес-молодший бився проти Сауля Альвареса, Серхіо Мартінеса, Анджея Фонфари. Усім трьом мексиканський боксер поступився.