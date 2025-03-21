"Відлупцюю на**й": одіозний кривдник Майка Тайсона погрожує Джошуа

Відомий американський боксер та блогер Джейк Пол висловив свою готовність щодо бою не лише із ветеранами боксу. Зухвалий Пол-молодший назвав боксера, з яким хотів би розділити один ринг.

28-річний боксер-блогер не проти провести бій проти Ентоні Джошуа. Джейк Пол одіозно звернувся до колишнього чемпіона світу, пише 24 Канал із посиланням на Happy Punch.

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Хоче побитись із Ей Джеєм

Джейк Пол назвав слабке місце Ентоні Джошуа.

Я хочу побитися з Ентоні Джошуа. Я відлупцюю на**й його. У нього слабке підборіддя, немає жодних навичок, він деревʼяний. Я тебе люблю, Ентоні, ми друзі, але я хочу побити тебе,

– заявив Пол-молодший.

Наразі Ентоні Джошуа відновлюється від травми, тому його повернення у ринг відкладається. Востаннє британець виходив у ринг 21 вересня минулого року. Тоді Ей Джей у п'ятому раунді був нокаутований Даніелем Дюбуа.

Загалом за спиною Джошуа 32 проведені бої у професіоналах, у яких здобув 28 перемог (25 – нокаутом), а також зазнав 4-х поразок. Окрім Дюбуа Ентоні перемагала Енді Руїз та двічі Олександр Усик.

Джошуа продовжує чекати бою проти Тайсона Ф'юрі, але для цього "Циганському королю" потрібно відновити кар'єру. Також була інформація, що Ентоні може "вкрасти" в Усика реванш із Даніелем Дюбуа.

Натомість Джейк Пол у середині листопада 20247-го року бився із легендою боксу Майком Тайсоном. Боксер-блогер переміг "Залізного Майка" за рішенням суддів – 79-73. Після цього була інформація про битву двох братів Пол.