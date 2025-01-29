Переплюнули навіть Кличків: кривдник "Залізного Майка" поб'ється проти свого брата Логана Пола

Боксер-блогер Джейк Пол проведе бій проти свого старшого брата Логана. Цей топовий бій братів прихильники побачать вже на весні 2025-го року.

Джейк та Логан Пол вийдуть в один ринг 27 березня 2025-го року. Інформація про спільний бій братів з'явилась у соцмережах боксерів-блогерів, а також на сторінці стрімінгового сервісу Max в інстаграмі, пише 24 Канал.

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Братська битва

Вже навіть вийшов перший постер бою братів.

Момент, на який ви чекали десятиліття… 27 березня,

– підписали світлину.



Джейк Пол – Логан Пол / Фото стрімінгового сервісу Max

Нагадаємо, що у середині листопада минулого року Джейк Пол провів бій проти легендарного Майка Тайсона. За рішенням суддів, переконливу перемогу здобув боксер-блогер. Одразу після двобою "Залізний Майк" заявив, що його наступним суперником стане старший брат Джейка – Логан Пол. Але все так і залишилось на рівні слів легенди.

Натомість Логан Пол востаннє виходив у ринг 14 жовтня 2023-го року, коли здолав Діллона Деніса.