Відомий боєць заговорив про бій проти чемпіона UFC, який хотів битися з Усиком
- Джейк Пол хоче битися з чемпіоном UFC , команда якого вже дала згоду на поєдинок.
- Бій між Полом та Джервонтою Девісом не відбувся через звинувачення боксера у домашньому насильстві.
Бій між Джейком Полом та Джервонтою Девісом зірвався. І тепер американський блогер шукає собі нового суперника.
Пол заявив, що готовий провести з чемпіоном UFC у напівсередній вазі. Про це пише 24 канал із посиланням на ESPN.
З ким хоче битися Пол?
Джейк Пол наголосив, що готовий битися з Алексом Перейрою. Зі слів блогера, його команда вже дала згоду на поєдинок. Проте є одне – але, що може завадити їхньому бою.
І це UFC, де виступає бразильський боєць. Проте Пол заявив, що рано чи пізно цей поєдинок відбудеться.
Це був би величезний бій. Я знаю, що Алекс теж цього хотів би. Якби Дейна Вайт вірив, що хоча б один з його бійців поб'є Джейка Пола за правилами боксу – він сам би проявив ініціативу,
– сказав Пол.
Нагадаємо, що бій між Полом та Девісом мав відбутися 14 листопада. Проте "Танка" звинуватили у домашьному насильстві, а бій було скасовано.
Що відомо про Пола та Перейру?
Джейк Пол минулого року бився проти Майка Тайсона. Американський блогер переміг легенду боксу за рішенням суддів.
Американець хоче битися проти Олександра Усика. Можливо, бій відбудеться наприкінці кар'єри українського боксера.
Алекс Перейра за свою кар'єру провів 10 поєдинків в UFC. За цей час боєць виграв 7 боїв та зазнав 3 поразок.
Перейта також хотів битися проти Усика. Український боксер був не проти зустрітися з бразильцем.