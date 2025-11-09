Укр Рус
9 листопада, 23:11
2

Відомий боєць заговорив про бій проти чемпіона UFC, який хотів битися з Усиком

Єгор Торяник
Основні тези
  • Джейк Пол хоче битися з чемпіоном UFC , команда якого вже дала згоду на поєдинок.
  • Бій між Полом та Джервонтою Девісом не відбувся через звинувачення боксера у домашньому насильстві.

Бій між Джейком Полом та Джервонтою Девісом зірвався. І тепер американський блогер шукає собі нового суперника.

Пол заявив, що готовий провести з чемпіоном UFC у напівсередній вазі. Про це пише 24 канал із посиланням на ESPN.

З ким хоче битися Пол?

Джейк Пол наголосив, що готовий битися з Алексом Перейрою. Зі слів блогера, його команда вже дала згоду на поєдинок. Проте є одне – але, що може завадити їхньому бою.

І це UFC, де виступає бразильський боєць. Проте Пол заявив, що рано чи пізно цей поєдинок відбудеться.

Це був би величезний бій. Я знаю, що Алекс теж цього хотів би. Якби Дейна Вайт вірив, що хоча б один з його бійців поб'є Джейка Пола за правилами боксу – він сам би проявив ініціативу,
– сказав Пол.

Нагадаємо, що бій між Полом та Девісом мав відбутися 14 листопада. Проте "Танка" звинуватили у домашьному насильстві, а бій було скасовано.

Що відомо про Пола та Перейру?

  • Джейк Пол минулого року бився проти Майка Тайсона. Американський блогер переміг легенду боксу за рішенням суддів.

  • Американець хоче битися проти Олександра Усика. Можливо, бій відбудеться наприкінці кар'єри українського боксера.

  • Алекс Перейра за свою кар'єру провів 10 поєдинків в UFC. За цей час боєць виграв 7 боїв та зазнав 3 поразок.

  • Перейта також хотів битися проти Усика. Український боксер був не проти зустрітися з бразильцем.