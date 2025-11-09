Відомий боєць заговорив про бій проти чемпіона UFC, який хотів битися з Усиком

Бій між Джейком Полом та Джервонтою Девісом зірвався. І тепер американський блогер шукає собі нового суперника.

Пол заявив, що готовий провести з чемпіоном UFC у напівсередній вазі. Про це пише 24 канал із посиланням на ESPN.

З ким хоче битися Пол?

Джейк Пол наголосив, що готовий битися з Алексом Перейрою. Зі слів блогера, його команда вже дала згоду на поєдинок. Проте є одне – але, що може завадити їхньому бою.

І це UFC, де виступає бразильський боєць. Проте Пол заявив, що рано чи пізно цей поєдинок відбудеться.

Це був би величезний бій. Я знаю, що Алекс теж цього хотів би. Якби Дейна Вайт вірив, що хоча б один з його бійців поб'є Джейка Пола за правилами боксу – він сам би проявив ініціативу,

– сказав Пол.

Нагадаємо, що бій між Полом та Девісом мав відбутися 14 листопада. Проте "Танка" звинуватили у домашьному насильстві, а бій було скасовано.

Що відомо про Пола та Перейру?