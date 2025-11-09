Укр Рус
9 ноября, 23:11
2

Известный боец заговорил про бой против чемпиона UFC, который хотел драться с Усиком

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Джейк Пол хочет драться с чемпионом UFC , команда которого уже дала согласие на поединок.
  • Бой между Полом и Джервонтой Дэвисом не состоялся из-за обвинений боксера в домашнем насилии.

Бой между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом сорвался. И теперь американский блогер ищет себе нового соперника.

Пол заявил, что готов провести с чемпионом UFC в полусреднем весе. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

С кем хочет драться Пол?

Джейк Пол отметил, что готов драться с Алексом Перейрой. По словам блогера, его команда уже дала согласие на поединок. Однако есть одно – но, что может помешать их бою.

И это UFC, где выступает бразильский боец. Однако Пол заявил, что рано или поздно этот поединок состоится.

Это был бы огромный бой. Я знаю, что Алекс тоже этого хотел бы. Если бы Дэйна Уайт верил, что хотя бы один из его бойцов побьет Джейка Пола по правилам бокса – он сам бы проявил инициативу,
– сказал Пол.

Напомним, что бой между Полом и Дэвисом должен был состояться 14 ноября. Однако "Танка" обвинили в домашнем насилии, а бой был отменен.

Что известно о Поле и Перейре?

  • Джейк Пол в прошлом году дрался против Майка Тайсона. Американский блогер победил легенду бокса по решению судей.

  • Американец хочет драться против Александра Усика. Возможно, бой состоится в конце карьеры украинского боксера.

  • Алекс Перейра за свою карьеру провел 10 поединков в UFC. За это время боец выиграл 7 боев и потерпел 3 поражения.

  • Перейра также хотел драться против Усика. Украинский боксер был не против встретиться с бразильцем.