Известный боец заговорил про бой против чемпиона UFC, который хотел драться с Усиком
- Джейк Пол хочет драться с чемпионом UFC , команда которого уже дала согласие на поединок.
- Бой между Полом и Джервонтой Дэвисом не состоялся из-за обвинений боксера в домашнем насилии.
Бой между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом сорвался. И теперь американский блогер ищет себе нового соперника.
Пол заявил, что готов провести с чемпионом UFC в полусреднем весе. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.
С кем хочет драться Пол?
Джейк Пол отметил, что готов драться с Алексом Перейрой. По словам блогера, его команда уже дала согласие на поединок. Однако есть одно – но, что может помешать их бою.
И это UFC, где выступает бразильский боец. Однако Пол заявил, что рано или поздно этот поединок состоится.
Это был бы огромный бой. Я знаю, что Алекс тоже этого хотел бы. Если бы Дэйна Уайт верил, что хотя бы один из его бойцов побьет Джейка Пола по правилам бокса – он сам бы проявил инициативу,
– сказал Пол.
Напомним, что бой между Полом и Дэвисом должен был состояться 14 ноября. Однако "Танка" обвинили в домашнем насилии, а бой был отменен.
Что известно о Поле и Перейре?
Джейк Пол в прошлом году дрался против Майка Тайсона. Американский блогер победил легенду бокса по решению судей.
Американец хочет драться против Александра Усика. Возможно, бой состоится в конце карьеры украинского боксера.
Алекс Перейра за свою карьеру провел 10 поединков в UFC. За это время боец выиграл 7 боев и потерпел 3 поражения.
Перейра также хотел драться против Усика. Украинский боксер был не против встретиться с бразильцем.