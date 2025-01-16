Владислав Сіренко повідомив про приїзди свого тренера, який раніше працював із Олександром Усиком та Володимиром Кличком, у себе в інстаграмі. Наразі український боксер перебуває у німецькому Мюнхені, пише 24 Канал.

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Алі Башир готуватиме Сіренка

Український супертяж виклав декілька спільних світлин із Алі Баширом та іншим наставником Олександром Корхою, які будуть готувати Сіренка до наступного бою. Щоправда, наразі невідомо, хто буде наступним суперником українця.

Також Сіренко вже встиг відвідати спортивну базу в Австрії, де раніше тренувались брати Клички. Владислав зауважив, що ця база наповнена переможним духом та історією, яка надихає працювати ще більше.

Попереду мене чекає фінальний і найвідповідальніший етап мого тренувального табору. Інтенсивні тренування, спаринги та повна концентрація – усе заради перемоги! Ми працюємо на максимум, щоб вийти на ринг у найкращій формі та показати результат. Дякую всім за вашу підтримку! Ваша віра – мій додатковий заряд енергії,

– написав боксер.

Сіренко разом зі своїми тренерами / Фото з інстаграму Владислава

Довідка. За спиною Владислава Сіренка 22 проведені бої, в усіх здобув перемоги (19 нокаутів).

Переможний 2024-й рік для Владислава Сіренка

У минулому 2024-му році Сіренко провів аж три поєдинки. Усі вони закінчувались достроковою перемогою українця. Спершу Владислав красиво нокаутував американця Деона Ронні Хейла (2 квітня). Вже 4 червня Сіренко змусив рефері зупинити двобій у 4-му раунді після чотирьох нокдаунів для Кіта Барра із США.

А останній третій бій непереможного українця у 2024-му відбувся 1 жовтня. Сіренко нокаутом переміг американця Брендона Кармака у 4-му раунді.