Колишній тренер Усика назвав потенційних суперників українського боксера

Олександр Усик вдруге переміг Данілея Дюбуа у реванші 19 липня. Український боксер у ефектному стилі повернув собі статус абсолютного чемпіона світу.

Джеймс Алі Башир висловився стосовно майбутнього Олександра Усика. Колишній тренер українського чемпіона назвав потенційного суперника для Короля хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Читайте також Ексчемпіон світу припустив, чи зміг би Усик перемогти легендарних Алі або Льюїса

Хто стане суперником Усика?

Джеймс Алі Башир назвав боксера, який заслужив битись проти Олександра Усика за титули. Колишній тренер українського чемпіона вважає, що це повинен бути Джозеф Паркер.

Спеціаліст також висловився щодо можливого поєдинку між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою. Алі Башир наголосив, що британському боксеру всього 20 років.

Вони всі так хочуть, щоб Усика побили, що готові кинути на нього все, що є. Але це не означає, що Олександр не переможе Ітауму, бо Усик — справжній лис,

– сказав Башир.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа. Український чемпіон знищив британського боксера, відправивши його у нокаут у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли, скільки насправді заробив Олександр Усик за реванш проти Даніеля Дюбуа. Цифри значно відрізняються від тих, які оприлюднили ЗМІ.