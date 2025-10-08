57-річний американський ексбоксер розповів, що Володимир Кличко знає, якими були б для нього наслідки зустрічі з ним. Джеймс Тоні заговорив про перемоги над обома Кличками, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

Що сказав Тоні про бої з Кличками?

Джеймс Тоні вважає, що Кличку-молодшому б знадобилась допомога лікаря після очного бою. Після чого американський ексбоксер хотів би розібратись із Віталієм, старшим братом Володимир Кличка.

Кличко знав, чим закінчився б бій зі мною. Після бою йому точно знадобилася б допомога лікаря, бо я жорстоко б познущався з нього. Я спочатку би знищив одного Кличка, а потім другого,

– заявив Тоні.

Раніше Тоні у коментарі The Main Event назвав трійку боксерів, яких вважає кращими за Олександра Усика. На першу місце Джеймс поставив свого зіркового земляка Теренса Кроуфорда. За його спиною розмістився Девід Бенавідес, а топ-3 замкнув чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс.

Цікаво, що інша легенда боксу Евандер Холіфілд теж розповідав, хто, на його думку, б зміг здолати зіркових українських братів. За його словами, таким бійцем міг би стати Майк Тайсон.

Хто такий Джеймс Тоні?