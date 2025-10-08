57-річний американський ексбоксер розповів, що Володимир Кличко знає, якими були б для нього наслідки зустрічі з ним. Джеймс Тоні заговорив про перемоги над обома Кличками, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.
Що сказав Тоні про бої з Кличками?
Джеймс Тоні вважає, що Кличку-молодшому б знадобилась допомога лікаря після очного бою. Після чого американський ексбоксер хотів би розібратись із Віталієм, старшим братом Володимир Кличка.
Кличко знав, чим закінчився б бій зі мною. Після бою йому точно знадобилася б допомога лікаря, бо я жорстоко б познущався з нього. Я спочатку би знищив одного Кличка, а потім другого,
– заявив Тоні.
Раніше Тоні у коментарі The Main Event назвав трійку боксерів, яких вважає кращими за Олександра Усика. На першу місце Джеймс поставив свого зіркового земляка Теренса Кроуфорда. За його спиною розмістився Девід Бенавідес, а топ-3 замкнув чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс.
Цікаво, що інша легенда боксу Евандер Холіфілд теж розповідав, хто, на його думку, б зміг здолати зіркових українських братів. За його словами, таким бійцем міг би стати Майк Тайсон.
Хто такий Джеймс Тоні?
У своїй кар'єрі здолав 11 чемпіонів світу. Тоні був чемпіоном світу за версією IBF у різних вагових категоріях: середній (1991 – 1192), другій середній (1193 – 1194) та першій важкій (2003).
На профі-рингу Джеймс здобув 77 перемог (47 – нокаутом), зазнав 10 поразок (дані BoxRec).
У 2017-му році Тоні закінчив кар'єру боксера після перемоги технічним нокаутом над Майком Шеппардом. Джеймс попрощався із профі-рингом у віці аж 48 років.
Фредді Роуч, колишній тренер Кличка, вважає, що саме Тоні був найталановитішим його підопічним.