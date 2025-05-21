Боксер, який побив Холіфілда, планує повернутись на ринг: він шукає суперника

Минулого року Майк Тайсон, повернувшись у бокс задля бою проти Джейка Пола задав тренд. Слідом за "Залізним Майком" чимало інших бійців епохи вирішили знову вийти на ринг.

Джеймс Тоні планує повернутись на ринг та провести бій. Востаннє колишній чемпіон світу бився 8 років тому, інформує 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Що відомо про повернення Тоні

Джеймс Тоні заявив, що він готовий битись. Однак 56-річний боксер зіштовхнувся з проблемою. Колишній чемпіон світу не може знайти суперника для проведення поєдинку.

Ще один бій! Ми намагаємося організувати, але всі бояться. Як ви вже бачили, щоразу, коли я згадую Джейка Пола, він відвертається. Нічого страшного – якщо він захоче битися зі мною, я виб’ю з нього все лайно,

– сказав Тоні.

Джеймс Тоні отримав велику славу у першій половині 1990-х років. Американець став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

До слова. За свою кар'єру Джеймс Тоні здолав чимало іменитих суперників. Зокрема, Евандера Холіфілда, Майка Маккалума, Денні Гарсію, Ірана Барклі, та Майкла Нанна.

Першої поразки Джеймс Тоні зазнав лише у своєму 47 поєдинку. Американський боксер у 1994 році програв Рою Джонсу-молодшому. Востаннє він бився у 2017 році, здолавши Майка Шеппарда.