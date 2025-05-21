Джеймс Тони планирует вернуться на ринг и провести бой. Последний раз бывший чемпион мира дрался 8 лет назад, информирует 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Что известно о возвращении Тони

Джеймс Тони заявил, что он готов драться. Однако 56-летний боксер столкнулся с проблемой. Бывший чемпион мира не может найти соперника для проведения поединка.

Еще один бой! Мы пытаемся организовать, но все боятся. Как вы уже видели, каждый раз, когда я упоминаю Джейка Пола, он отворачивается. Ничего страшного – если он захочет драться со мной, я выбью из него все дерьмо,

– сказал Тони.

Джеймс Тони получил большую славу в первой половине 1990-х годов. Американец стал чемпионом мира в трех весовых категориях.

К слову. За свою карьеру Джеймс Тони одолел немало именитых соперников. В частности, Эвандера Холифилда, Майка Маккалума, Дэнни Гарсию, Ирана Баркли, и Майкла Нанна.

Первое поражение Джеймс Тони потерпел лишь в своем 47 поединке. Американский боксер в 1994 году проиграл Рою Джонсу-младшему. Последний раз он дрался в 2017 году, одолев Майка Шеппарда.