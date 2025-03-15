Легендарний Джойс отримав нового суперника: з ким битиметься британець
- Ділліана Вайт отримав травму та не битиметься проти Джо Джойса в Манчестері.
- Джо Джойс дізнався ім'я боксера, який замінить травмованого Ділліана Вайта.
Джо Джойс повинен був битись проти Ділліана Вайта. Однак другий отримав важку травму, через що вимушений був відмовитись від поєдинку.
Натомість Джойс все-таки битиметься у заплановану дату. Британський боксер отримав нового суперника замість травмованого Вайта, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
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Хто стане опонентом Джойса
На заміну травмованому Ділліану Вайту знайшли відомого хорватського боксера. Тепер Джо Джойс буде протистояти потужному Філіпу Хрговичу.
Бій Джойс – Хргович відбудеться 5 квітня 2025 року. Місце проведення поєдинку – арена Co-Op Live у Манчестері, Англія.
Джо Джойс вже бився проти Філіпа Хрговича в межах ліги WSB у 2013 році. Тоді британець здолав хорватського боксера роздільним рішенням суддів.
Нагадаємо, що останній бій Хрговіч провів проти Даніеля Дюбуа у червні 2024 року. Хорват зазнав нищівної поразки, опинившись у нокауті у восьмому раунді поєдинку.