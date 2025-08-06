Колишній британський боксер Джо Кальзаге відверто розповів, кого вважає найкращим бійцем в історії рингу. Непереможний британець виділив одразу чотирьох боксерів.

На думку Джо Кальзаге, одразу четверо боксерів заслуговують бути на вершині історії боксу. Представник британського боксу не виділив Майка Тайсона та Джорджа Формана, передає 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Найкращі боксери в історії на думку Кальзаге?

Натомість Джо додав у топ-4 кумира Олександра Усика – Мухаммеда Алі, але українського абсолютного чемпіона у цій заяві проігноровано.

Найкращі боксери в історії? Чудовий Марвін Хаглер, Шугар Рей Леонард, Мухаммед Алі, Шугар Рей Робінсон,

– сказав Кальзаге.

Відзначимо, що Майк Тайсон також вважає, Мухаммеда Алі – найкращим боксером в історії.

Що відомо про Джо Кальзаге?