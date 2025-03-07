Джонас – Прайс: де та коли дивитись історичний жіночий бій за "абсолют"

MEGOGO отримав ексклюзивні права на трансляцію елітних боїв в Україні від британської промоутерської компанії BOXXER. "Нестримні" стало першим шоу, яке покаже медіасервіс.

Вечір боксу відбудеться 7 березня о 21:00 за київським часом у Лондоні в Королівському Альберт-Холі. У головному поєдинку шоу Наташа Джонас битиметься проти Лорен Прайс, повідомляє 24 канал.

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Де дивитись бій Джонас – Прайс

Бій між Наташою Джонас та Лорен Прайс є історичною подією для жіночого боксу. Британська та валлійська бійчині зустрінуться в об'єднавчому поєдинку за титули WBC, IBF, WBA, IBO та The Ring у напівсередній вазі.

Вечір боксу, що присвячений до Міжнародного жіночого дня, покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляція української буде доступна за передплатами – "Максимальна", "Спорт" та "MEGOPACK XL".

Зверніть увагу! Знайти трансляцію грандіозного спортивного шоу можна у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг". Коментуватиме вечір боксу Сергій Лук'яненко.

Зазначимо, що в андеркарді Джонас – Прайс битимуться інші відомі боксерки. Зокрема, сестра Даніеля Дюбуа Керолайн Дюбуа захищатиме титул чемпіонки WBC у легкій вазі у бою проти Бо Мі Ре Шин з Південної Кореї.

Цікаво, що Наташа Джонас стала першою бійчинею, яка представила Велику Британію на Олімпійських іграх, це відбулось у Лондоні у 2012 році.

Лорен Прайс вписала своє прізвище в історію Олімпіади, ставши першою валлійкою, яка здобула золоту медаль змагань. Боксерка тріумфувала на Іграх-2020 в Токіо.