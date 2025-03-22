Помер найстарший чемпіон світу з боксу Джордж Форман: його рекорд хоче побити Кличко

Боксерський світ сколихнула жахлива звістка. У п'ятницю, 21 березня, помер легендарний у минулому боксер та найстарший чемпіон світу Джордж Форман.

Серце легендарного боксера перестало битись у віці 76 років. Трагічну звістку повідомила сім'я Джорджа Формана в інстаграмі. Форман помер у лікарні у Х'юстоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на NYT.

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Боксер відійшов у засвіти

Що стало причиною його смерті боксера наразі невідомо.

Останнім часом ім'я Джорджа Формана постійно фігурувало у світових ЗМІ. Адже американець володів статусом найстаршого чемпіона світу, яке здобув у віці 45 років. Тепер цей рекорд хоче побити український ексбоксер Володимир Кличко.

Що відомо про Джорджа Формана