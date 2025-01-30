Спеціаліст взяв до уваги не лише кар'єру Олександра Усика у професіоналах, а й виступи українця на аматорському рівні. Джордж Глінскі наголосив на бездоганній статистиці на профі-рингу, яку не зміг зберегти в аматорах, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Пригадав помилку у даних Усика в аматорах

Спортивний експерт нарахував більшу кількість поразок в аматорській кар'єрі Усика, аніж зазначено на більшості сайтах. За словами Глінскі, Олександр зазнав 16-ти поразок. Однак на порталах усі пишуть про 15 поразок українського боксера на аматорському рівні.

Усик об'єднав всі титули в першій важкій вазі в липні 2018 року, а потім зробив те саме в суперважкому дивізіоні, здолавши Тайсона Ф'юрі в напруженому поєдинку. Ці неймовірні досягнення принесли йому перше місце у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Наразі його рекорд становить 23-0 і він може піти на пенсію непереможним, проте раніше Усик мав не менш плідну аматорську кар'єру і там йому не вдалося зберегти бездоганну репутацію,

– розповів оглядач боксу.

Глінскі пригадав слова Усика, який нещодавно розповів, що дебютував в аматорах із поразки. То фіаско, яке було у 2002-му році, немає у жодній боксерській базі даних.

Нагадаємо, що 14 поєдинків Усика у професіоналах закінчувались нокаутом від українського боксера. В останніх двох поєдинках у 2024-му році фанати не побачили нокаутів від Олександра. Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі за рішенням суддів.

Тепер Усик чекає бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Якщо Дюбуа зможе захистити свій пояс IBF, то зможе розраховувати на реванш із Олександром.