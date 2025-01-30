Тоні Белью висловився щодо українського чемпіона та "Циганського короля". Зокрема, колишній чемпіон світу зачепив тему повернення британця у бокс, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Читайте також "Він просто знищить": відомий тренер оцінив шанси Усика перемогти зірку світового боксу

Хто краще Усик чи Ф'юрі?

Тоні Белью поміркував над поверненням Тайсона Ф'юрі у професійний ринг. Британський ексбоксер, а нині експерт вважає, що "Циганський король" стовідсотково здійснить камбек.

Ексчемпіон світу також не забув про Олександра Усика. Колишній суперник українського чемпіона вважає, що він номер один у надважкій вазі, а вже потім йде Ф'юрі.

Я вважаю їх обох приголомшливими бійцями. Тайсон Ф'юрі стовідсотково повернеться, якщо він цього захоче. І я думаю, що він другий найкращий суперважковаговик у світі після Усика,

– висловився Белью.

Зазначимо, що раніше Тайсон Ф'юрі назвав умову, за якої він повернеться у бокс. "Циганський король" бажає отримати 500 мільйонів фунтів стерлінгів за поєдинок з Ентоні Джошуа.

Також нагадаємо, що востаннє Ф'юрі бився 21 грудня 2024 року з Олександром Усиком. У пекельній битві в Ер-Ріяді український чемпіон та Король хевівейту здолав британського боксера.