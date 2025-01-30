Тони Белью высказался относительно украинского чемпиона и "Цыганского короля". В частности, бывший чемпион мира задел тему возвращения британца в бокс, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Кто лучше Усик или Фьюри?

Тони Белью поразмышлял над возвращением Тайсона Фьюри в профессиональный ринг. Британский экс-боксер, а ныне эксперт считает, что "Цыганский король" стопроцентно совершит камбэк.

Экс-чемпион мира также не забыл об Александре Усике. Бывший соперник украинского чемпиона считает, что он номер один в супертяжелом весе, а уже потом идет Фьюри.

Я считаю их обоих потрясающими бойцами. Тайсон Фьюри стопроцентно вернется, если он этого захочет. И я думаю, что он второй лучший супертяжеловес в мире после Усика,

– высказался Беллью.

Отметим, что ранее Тайсон Фьюри назвал условие, при котором он вернется в бокс. "Цыганский король" желает получить 500 миллионов фунтов стерлингов за поединок с Энтони Джошуа.

Также напомним, что последний раз Фьюри дрался 21 декабря 2024 года с Александром Усиком. В адской битве в Эр-Рияде украинский чемпион и Король хевивейта одолел британского боксера.