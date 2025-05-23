Останні місяці життя Джорджії Кардиналі були у боротьбі із онкологією. Спортсменка вірила у своє одужання та перемогу над жахливою хворобою. Однак, на жаль, у цій дуелі британська боксерка не вийшла переможницею, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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За декілька днів до смерті вийшла заміж

Серце талановитої спортсменки зупинилось у віці 25 років.

У своїй кар'єрі Джорджія встигла провести три поєдинки у професіоналах, у яких здобула перемоги. До цього переходу британська боксерка завойовувала медалі юніорських змагань, чемпіонатів світу – "срібло" 2017-го та

"бронза" 2018-го.

В інстаграмі BOXXER з'явилось відео у пам'ять про Джорджію.

Пам'ятаємо нашу подругу Джорджію О'Коннор та її безстрашний бойовий дух. Спочивай з миром, Джо,

– підписали ролик.

Пам'ятне відео про Джорджію Кардиналі

Відзначимо, що за декілька днів до смерті Джорджія вийшла заміж – 9 травня 2025-го року.