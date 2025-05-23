Суперником українця був росіянин Руслан Камілов. Далеко не усім українським боксерам дозволяє совість розділити ринг з представником ворожої країни, пише 24 Канал.

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Обійми українця та росіянина

Данило Гончарук повністю домінував у ринзі та закінчив 10-раундовий двобій достроково. Росіянин не витримав темпу та здався вже у 4-му раунді. Суддя підійняв руку Гончарука, який завдяки достроковій перемозі завоював титул WBA Asia.

Ця звитяга стала для боксера з України 9-ю за єдиної поразкит. Усі свої переможні бої Гончарук закінчував достроково нокаутом.

Після оголошення фінальних результатів бою обидва боксери тепло обійнялись між собою. Гончарук не став відмовлятись від привітання ворожого суперника Камілова.

Відео, як Гончарук обійнявся з росіянином

Відзначимо, що Гончарук завдав Камілову 4 поразки у кар'єрі за 15 перемог (9 – нокаутом).