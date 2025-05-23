Соперником украинца был россиянин Руслан Камилов. Далеко не всем украинским боксерам позволяет совесть разделить ринг с представителем враждебной страны, пишет 24 Канал.

Читайте также Боксер, которого приписывали Усику, посягнул на звание абсолютного чемпиона мира

Объятия украинца и россиянина

Даниил Гончарук полностью доминировал в ринге и закончил 10-раундовый поединок досрочно. Россиянин не выдержал темпа и сдался уже в 4-м раунде. Судья поднял руку Гончарука, который благодаря досрочной победе завоевал титул WBA Asia.

Эта победа стала для боксера из Украины 9-й при единственном поражении. Все свои победные бои Гончарук заканчивал досрочно нокаутом.

После объявления финальных результатов боя оба боксера тепло обнялись между собой. Гончарук не стал отказываться от поздравления враждебного соперника Камилова.

Видео, как Гончарук обнялся с россиянином

Отметим, что Гончарук нанес Камилову 4-е поражение в карьере при 15-ти победах (9 – нокаутом).