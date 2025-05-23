Програла боротьбу онкології: померла талановита боксерка Джорджія Кардиналі
- Молода боксерка Джорджія Кардиналі померла від онкології.
- За кілька днів до смерті вона вийшла заміж та мала успішну боксерську кар'єру з медалями на юніорських чемпіонатах.
День тому 22 травня боксерську спільноту сколихнула жахлива звістка. Відійшла у вічність молода талановита боксерка Джорджія Кардиналі.
Останні місяці життя Джорджії Кардиналі були у боротьбі із онкологією. Спортсменка вірила у своє одужання та перемогу над жахливою хворобою. Однак, на жаль, у цій дуелі британська боксерка не вийшла переможницею, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.
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За декілька днів до смерті вийшла заміж
Серце талановитої спортсменки зупинилось у віці 25 років.
У своїй кар'єрі Джорджія встигла провести три поєдинки у професіоналах, у яких здобула перемоги. До цього переходу британська боксерка завойовувала медалі юніорських змагань, чемпіонатів світу – "срібло" 2017-го та
"бронза" 2018-го.
В інстаграмі BOXXER з'явилось відео у пам'ять про Джорджію.
Пам'ятаємо нашу подругу Джорджію О'Коннор та її безстрашний бойовий дух. Спочивай з миром, Джо,
– підписали ролик.
Пам'ятне відео про Джорджію Кардиналі
Відзначимо, що за декілька днів до смерті Джорджія вийшла заміж – 9 травня 2025-го року.