Усик оцінив шанси Джошуа перемогти Дюбуа у реванші

Ентоні Джошуа готується до повернення у ринг. Британський боксер може одразу провести титульний бій, зустрівшись зі своїм земляком Даніелем Дюбуа.

Олександр Усик поділився думками щодо своїх екссуперників. Український чемпіон назвав переможця реваншу між ЕйДжеєм та "Динамітом", повідомляє 24 канал із посиланням на Al Arabia English.

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Хто переможе у реванші

Олександр Усик вважає, що Ентоні Джошуа зможе поквитатись із Даніелем Дюбуа. Ба більше, український чемпіон заявив, що бій двох британських супертяжів може завершитись достроково.

Зі слів боксера, це спорт. Тому попри поразку у першому бою ЕйДжей має всі шанси перемогти "Динаміта" у реванші.

Шанс завжди є. У першому поєдинку переміг Даніель. Але це спорт, це бокс. Я не дуже провісник, але буде цікаво побачити ще один бій між Ентоні Джошуа і Дюбуа, їхній реванш,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа бився проти Даніеля Дюбуа у вересні минулого року. Тоді "Динаміт" завдав нищівної поразки ЕйДжею, нокаутувавши його у п'ятому раунді поєдинку.