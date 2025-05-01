Усик назвав переможця британської битви Джошуа – Дюбуа

Олександр Усик розпочинає підготовку до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Водночас український боксер поділився думкою щодо можливого поєдинку між "Динамітом" та Ентоні Джошуа.

Олександр Усик зробив свій прогноз на ймовірну британську битву Даніеля Дюбуа проти Ентоні Джошуа. Український чемпіон світу спрогнозував переможця даного протистояння, інформує 24 Канал із посиланням на Mail Sport Boxing.

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Прогноз Усика на бій Джошуа – Дюбуа

Непереможний українець зробив ставку на Ей Джея. За словами Олександра, Джошуа кращий, як боксер, у нього є хороші навички боксу. Усик пригадав переможний тріумф Ентоні на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні (надважка вага).

Якщо бій Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа відбудеться сьогодні, я знову скажу, що Джошуа переможе. Але Даніель – це дуже небезпечний опонент. Він чемпіон світу, має сильний удар. Вони обидва чудові бійці. Мій фокус – це мій табір та мій опонент,

– заявив Усик.

Український боксер також наголосив на перемозі Дюбуа над Джошуа у першому бою, який відбувся у вересні минулого року. Попри такий результат Олександр зізнався, що у плані стилю боксу йому ближчим до душі є Джошуа, а не Дюбуа.

Довідка. Дюбуа нокаутував Джошуа у 5-му раунді першого бою на лондонському "Вемблі".

Відзначимо, що обидвох британців Усик перемагав у минулому. Двічі Олександр здолав Джошуа (у вересні 2021-го та серпні 2022-го) та одного разу технічним нокаутом у 9-му раунді Дюбуа (у серпні 2023-го).

Вже 19 липня 2025 року Усик та Дюбуа вдруге зійдуться у ринзі на "Вемблі". Боксери вже провели дві дуелі поглядів та вперше поспілкувались із пресою.