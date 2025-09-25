Джошуа – Ф'юрі: чому не відбудеться битва легенд британського боксу
- Тренер Бен Девісон вважає, що бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі малоймовірний.
- Наступний бій Джошуа відбудеться проти Тоні Йоки, орієнтовно в лютому 2025 року.
Ентоні Джошуа готується до повернення на ринг. Серед можливих опонентів британського боксера фігурує ім'я Тайсона Ф'юрі.
Бен Девісон, тренер Ентоні Джошуа, висловився, чи реальний бій між його підопічним та Тайсоном Ф'юрі. Фахівець оцінив можливості проведення бою, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.
Чому Джошуа не битиметься з Ф'юрі?
Бен Девісон вважає, що наразі немає підстав для проведення бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Тренер британського боксера назвав причину, чому бій може не відбутися.
У мене немає відповіді, чи відбудеться бій Джошуа проти Ф'юрі. Ф'юрі вже майже рік як завершив кар'єру, а Джошуа не бився більше року і програв останній бій. Так що все виглядає не дуже перспективно. Шкода буде, якщо бій так і не відбудеться,
– сказав Девісон.
Раніше Boxing Scene повідомляв, з ким проведе наступний бій Ентоні Джошуа. Ей Джей зустрінеться з Тоні Йокою. Орієнтовна дата поєдинку – лютий 2025 року.
Що відомо про Джошуа та Ф'юрі?
Ентоні Джошуа востаннє бився восени 2024 року. Британський боксер програв земляку Даніелю Дюбуа, опинившись у нокауті у п'ятому раунді поєдинку.
Тайсон Ф'юрі у грудні 2024 року вдруге програв Олександру Усику. А на початку 2025 року оголосив про завершення кар'єри.
Промоутер Едді Хірн розповів, коли Ентоні Джошуа покине бокс. Британський боксер близький до відходу з професійного рингу.