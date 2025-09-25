Энтони Джошуа готовится к возвращению на ринг. Среди возможных оппонентов британского боксера фигурирует имя Тайсона Фьюри.

Бен Дэвисон, тренер Энтони Джошуа, высказался, реален ли бой между его подопечным и Тайсоном Фьюри. Специалист оценил возможности проведения боя, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

Почему Джошуа не будет драться с Фьюри?

Бен Дэвисон считает, что пока нет оснований для проведения боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Тренер британского боксера назвал причину, почему бой может не состояться.

У меня нет ответа, состоится ли бой Джошуа против Фьюри. Фьюри уже почти год как завершил карьеру, а Джошуа не дрался больше года и проиграл последний бой. Так что все выглядит не очень перспективно. Жаль будет, если бой так и не состоится,

– сказал Дэвисон.

Ранее Boxing Scene сообщал, с кем проведет следующий бой Энтони Джошуа. Эй Джей встретится с Тони Йокой. Ориентировочная дата поединка – февраль 2025 года.

Что известно о Джошуа и Фьюри?