У п'ятницю, 24 липня, Ф'юрі побоксує в Таїланді з поляком Маріушем Вахом. Наступного дня, 25 липня, Джошуа проведе свій поєдинок у Джидді (Саудівська Аравія), де його суперником стане албанець Крістіан Пренга, повідомляє 24 Канал.

Чи відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі?

Водночас британський боксер Девід Аллен скептично оцінив перспективи проведення цього бою. На його думку, існують сумніви, що Ф'юрі та Джошуа все ж зустрінуться в ринзі.

За словами Аллена, його більше турбує найближчий суперник Ф'юрі, польський боксер Вах. Британець вважає, що цей поєдинок не має спортивного сенсу та не є найкращим варіантом для "Циганського короля".

Маріуш Вах – це польський я. Він не повинен зараз битися з Тайсоном Ф'юрі. Це жахливий бій. Я б краще побачив Тайсона з кимось на кшталт Пренги. Але Пренга небезпечний через свою невідомість – він молодий і явно має сильний удар,

– заявив він.

Попри це, боксер сподівається, що після цього Ф'юрі все ж зустрінеться в ринзі з Джошуа, хоча не вірить у реалізацію такого поєдинку.

Сподіваюся, все завершиться боєм Джошуа – Ф'юрі, але я все ще сумніваюся, що це станеться. Я ніколи не думав, що цей бій відбудеться. Той, хто програє, втратить дуже багато,

– підсумував Аллен.

Нагадаємо, що свій єдиний титульний шанс Вах отримав ще у 2012 році, коли зустрівся з Володимиром Кличком. Тоді польський боксер поступився одноголосним рішенням суддів.

До майбутнього поєдинку Ф'юрі – Вах WBC презентувала перший в історії гуманітарний пояс WBC Metta. Цю особливу нагороду вручать переможцю як символ визнання його благодійної діяльності та соціальної відповідальності.

Ексклюзивні права на трансляцію бою Джошуа – Ф'юрі отримав стрімінговий сервіс Netflix.