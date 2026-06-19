"Рішення ще немає": промоутер Ф'юрі розкрив головну інтригу бою з Джошуа

Боксерський світ перебуває в очікуванні поєдинку між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Очікується, що бій відбудеться восени, однак уже зараз він активно обговорюється в медіа та серед фанатів: виникають суперечки щодо того, хто стане промоутером та де саме пройде поєдинок.

Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ф'юрі, прокоментував можливу локацію довгоочікуваного бою між його підопічним та ексчемпіоном Джошуа. Свою позицію він озвучив в інтерв'ю на ютуб-каналі talkSPORT Boxing.

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Де може відбутися бій Ф'юрі – Джошуа?

За словами Воррена, остаточного рішення щодо того, де відбудеться поєдинок, у США чи у Великій Британії, наразі немає.

Він підкреслив, що питання ще перебуває на стадії обговорення і залежить від сторони інвесторів та організаторів.

Поки не знаю. Це ще не вирішено… рішення ще не ухвалено. Коли його ухвалять – ви дізнаєтеся,

– сказав промоутер.

Промоутер також зазначив, що рішення прийматимуть фінансові партнери проєкту, як це вже було в попередніх великих боях.

На зауваження щодо того, що поєдинок двох британських зірок логічніше провести у Великій Британії, Воррен погодився, що це було б ідеальним варіантом.

Було б чудово провести його в Британії… чому б ні? Це місце, де він і має відбутися – два британці,

– підсумував він.

Бій Ф'юрі – Джошуа: що відомо

Трансляцію поєдинку забезпечить стримінгова платформа Netflix. Спочатку основним варіантом проведення бою розглядалася Велика Британія, зокрема стадіон "Вемблі" в Лондоні, який вважався головним фаворитом. Однак, за останньою інформацією DAZN, нині серйозним претендентом на проведення поєдинку став Лас-Вегас (США).

Перед очною зустріччю обидва боксери проведуть проміжні бої влітку: Джошуа вийде в ринг 25 липня проти Крістіана Пренги, а Ф'юрі – 1 серпня, його суперник наразі ще уточнюється.