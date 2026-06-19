Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Фьюри, прокомментировал возможное место проведения долгожданного боя между его подопечным и экс-чемпионом Джошуа. Свою позицию он озвучил в интервью на YouTube-канале talkSPORT Boxing.

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Где может состояться бой Фьюри – Джошуа?

По словам Уоррена, окончательного решения о том, где состоится поединок, в США или в Великобритании, пока нет.

Он подчеркнул, что вопрос еще находится на стадии обсуждения и зависит от инвесторов и организаторов.

Пока не знаю. Это ещё не решено… решение ещё не принято. Когда его примут – вы узнаете,

– сказал промоутер.

Промоутер также отметил, что решение будут принимать финансовые партнеры проекта, как это уже было в предыдущих крупных боях.

На замечание о том, что поединок двух британских звёзд логичнее провести в Великобритании, Уоррен согласился, что это был бы идеальный вариант.

Было бы замечательно провести его в Британии… почему бы и нет? Это место, где он и должен состояться – два британца,

– подытожил он.

Бой Фьюри – Джошуа: что известно

Трансляцию поединка обеспечит стриминговая платформа Netflix. Изначально в качестве основного варианта проведения боя рассматривалась Великобритания, в частности стадион "Уэмбли" в Лондоне, который считался главным фаворитом. Однако, по последней информации DAZN, в настоящее время серьезным претендентом на проведение поединка стал Лас-Вегас (США).

Перед очной встречей оба боксёра проведут промежуточные бои летом: Джошуа выйдет на ринг 25 июля против Кристиана Пренги, а Фьюри – 1 августа, его соперник пока ещё уточняется.