Бій Джошуа – Ф'юрі може відбутися у США: названо головну причину

Восени боксерську спільноту очікує бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі – поєдинок, навколо якого вже зараз активно точаться обговорення. Однією з головних тем залишається місце проведення, яке неодноразово змінювалося в чутках.

Ймовірним приймаючим містом цього масштабного протистояння колишніх чемпіонів світу називають Лас-Вегас (США). Цю інформацію підтвердив журналіст та інсайдер Ден Рафаель у відео на ютуб-каналі Pro Boxing Fans.

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Де відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі?

Початковий контракт Джошуа передбачав проведення цього поєдинку виключно на території Великої Британії. Проте, за словами інсайдера, сторони готові переписати цей пункт угоди заради фінансової вигоди.

Едді Хірн неодноразово казав, що в контракті, який має Ей Джей, зазначено, що бій має відбутися у Великій Британії. Вони, ймовірно, внесуть зміни до нього. Їм, ймовірно, заплатять за це. Але зрештою, цей бій, найімовірніше, відбудеться у Сполучених Штатах,

– зазначив Ден Рафаель.

Чому саме Лас-Вегас?

Головним ініціатором переносу бою до США виступає стрімінгова платформа Netflix, яка транслюватиме подію.

Прайм-тайм для США: Організатори прагнуть охопити найбільший ринок глядачів і показати поєдинок у найзручніший час для американської аудиторії.

Лояльність британців: Медіагігант упевнений, що фанати з Великої Британії дивитимуться трансляцію за будь-яких умов, а тисячі з них особисто прилетять підтримати земляків.

Альтернативні локації: Легендарна арена "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку також розглядалася, але цей варіант малоймовірний. Рафаель нагадав, що Джошуа має там важкі спогади через сенсаційну поразку нокаутом від Енді Руїса.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі?

Контракт передбачає, що перед очною зустріччю обидва боксери повинні провести по одному підготовчому (розігрівочному) бою. Джошуа запланував свій на 25 липня проти албанця Крістіана Пренги. Ф'юрі, своєю чергою, планує вийти в ринг у серпні. Серед можливих місць проведення він згадував Дублін, однак ім'я суперника поки що не визначене.