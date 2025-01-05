"Час спливає": Джошуа озвучив Ф'юрі чіткі терміни проведення бою

Ентоні Джошуа висловився про бій з Тайсоном Ф'юрі. Британський боксер озвучив "Циганському королю" чіткі терміни, коли має відбутись поєдинок.

Ей-Джей зазначив, що збирається за будь-якої нагоди повернутись в ринг. Британець поставив ультиматум "Циганському королю", повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Джошуа про бій з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу розповів, що брав участь у багатьох боях. Ей-Джей зазначив деталі поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Ентоні Джошуа заявив, що бій з "Циганським королем" має відбутись. Британський боксер запевнив, що протистояння має відбутись однозначно у 2025 році.

Час спливає і має вирішальне значення. Тож я просто хочу більше працювати. У 2024 році, оглядаючись назад, я вірю, що міг би зробити більше, й у 2025-му я матиму ще один шанс на це,

– сказав Ей-Джей.

Раніше Джошуа висловив готовність провести бій з Тайсоном Ф'юрі. Однак рішення щодо поєдинку все-таки залишається за "Циганським королем".

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа у 2024 році зазнав нищівної поразки від Даніеля Дюбуа. Британець нокаутував свого співвітчизника у п'ятому раунді та здобув титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.