Непереможний українець зробив прогноз на британську битву Джошуа – Ф'юрі

ЗМІ активно приписували Ентоні Джошуа британську битву проти Тайсона Ф'юрі. Саме заради цього бою "Циганський король" готовий відновити кар'єру.

Український боксер Олександр Гриців висловив свою думку щодо ймовірного бою Джошуа проти Ф'юрі. Непереможний українець в інтерв'ю 24 Каналу розповів, кого б підтримував у британському протистоянні.

Який прогноз на бій Джошуа – Ф'юрі зробив Гриців?

Володар титулу WBC Francophone у бріджервейті зізнався, що у цьому бою уболіватиме за Ентоні. Львів'янин відверто розповів, що вже давно стежить за Ей Джеєм. Джошуа імпонує йому як боксер та людина. Виявилось, що Гриців стежить за Ентоні ще від виступів британця на чемпіонаті світу-2011 в Баку.

Олександр зауважив, що переломним моментом у кар'єрі Джошуа був бій проти Кличка, у якому він переміг Володимира (квітень 2017-го). Українець впевнений, що в Ентоні були б усі шанси здолати "Циганського короля".

Це буде дуже цікавий бій. Він може зібрати дуже багато глядачів та трансляцій. Це може бути грандіозніший бій, аніж перша зустріч за абсолют Ф'юрі та Усика. Зараз вони будуть правильно розкручувати протистояння. Це буде топовий бій,

– заявив Гриців.

Нагадаємо, що авторитетний журнал The Ring вже анонсував британську битву Джошуа – Ф'юрі, яка може припасти на 2026 рік. Однак аварія, у яку потрапив Ентоні наприкінці 2025-го в Нігерії, може негативно вплинути на його кар'єру.

Як аварія може вплинути на кар'єру Джошуа?

Портал GB News повідомив, що травми Ентоні, які він отримав, можуть бути значно серйозніші, аніж інформувалось раніше.

За інформацією видання, ця ДТП, у якій загинуло двоє тренерів Ей Джея, може зірвати майбутні плани Ентоні. Повідомляється, що Джошуа має можливі ушкодження ребер та коліна, що може зірвати його ймовірну зустріч із Ф'юрі.

Водночас промоутерська компанія Matchroom Boxing розкрила деталі щодо Джошуа. Британець продовжить перебувати під наглядом лікарів.

Промоутер Френк Воррен навіть припустив, що Джошуа після такої трагедії може більше ніколи не вийти у ринг.

Як Ф'юрі відреагував на ДТП із Джошуа?

Тайсон відреагував на аварію із Джошуа у своєму профілі в інстаграмі.

"Це дуже сумно. Нехай Бог подарує їм гарну постіль на небесах", – написав Ф’юрі.



