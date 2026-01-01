Украинский боксер Александр Грицив высказал свое мнение относительно вероятного боя Джошуа против Фьюри. Непобедимый украинец в интервью 24 Каналу рассказал, кого бы поддерживал в британском противостоянии.

Какой прогноз на бой Джошуа – Фьюри сделал Грицев?

Обладатель титула WBC Francophone в бриджервейте признался, что в этом бою будет болеть за Энтони. Львовянин откровенно рассказал, что уже давно следит за Эй Джеем. Джошуа импонирует ему как боксер и человек. Оказалось, что Грицев следит за Энтони еще от выступлений британца на чемпионате мира-2011 в Баку.

Александр заметил, что переломным моментом в карьере Джошуа был бой против Кличко, в котором он победил Владимира (апрель 2017-го). Украинец уверен, что у Энтони были бы все шансы одолеть "Цыганского короля".

Это будет очень интересный бой. Он может собрать очень много зрителей и трансляций. Это может быть более грандиозный бой, чем первая встреча за абсолют Фьюри и Усика. Сейчас они будут правильно раскручивать противостояние. Это будет топовый бой,
– заявил Грицив.

Напомним, что авторитетный журнал The Ring уже анонсировал британскую битву Джошуа – Фьюри, которая может прийтись на 2026 год. Однако авария, в которую попал Энтони в конце 2025-го в Нигерии, может негативно повлиять на его карьеру.

Как авария может повлиять на карьеру Джошуа?

  • Портал GB News сообщил, что травмы Энтони, которые он получил, могут быть значительно серьезнее, чем информировалось ранее.

  • По информации издания, это ДТП, в котором погибли двое тренеров Эй Джея, может сорвать будущие планы Энтони. Сообщается, что Джошуа имеет возможные повреждения ребер и колена, что может сорвать его вероятную встречу с Фьюри.

  • В то же время промоутерская компания Matchroom Boxing раскрыла детали относительно Джошуа. Британец продолжит находиться под наблюдением врачей.

  • Промоутер Фрэнк Уоррен даже предположил, что Джошуа после такой трагедии может больше никогда не выйти в ринг.

Как Фьюри отреагировал на ДТП с Джошуа?

Тайсон отреагировал на аварию с Джошуа в своем профиле в инстаграме.

"Это очень печально. Пусть Бог подарит им хорошую постель на небесах", – написал Фьюри.


Реакция Фьюри на аварию с Джошуа / Скриншот из инстаграма Тайсона