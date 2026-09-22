Джошуа відмовився від допомоги Усика: промоутер розповів, що сталося

Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн висловився про рішення свого підопічного знову працювати з молодим тренером Беном Девісоном. Глава Matchroom Boxing став на захист наставника, який останнім часом зазнає критики.

Він також наголосив, що тренерський досвід приходить із роками роботи. Слова промоутера наводить Fight Your Corner.

Чи допомагатиме Джошуа команда Усика

Промоутер наголосив, що молодий тренер не може одразу стати "старим лисом" у кутку, але його нинішня робота робить його сильнішим фахівцем.

Бен добре знає Тайсона Ф'юрі, вони багато працювали разом протягом років. До того же він ніколи по-справжньому не покидав табір "Ей-Джея". Навіть коли Ентоні співпрацював із командою Олександра Усика, Девісон усе одно робив певний внесок і давав стратегічні поради,

– зазначив Гірн.

Він також додав, що на фінальному етапі кар'єри Джошуа має повне право обирати того, з ким йому максимально комфортно.

В бою з Ф'юрі "Ей-Джею" не можна просто сказати: "Виходь і тисни на нього". Йому потрібен чіткий план. Чи має велике значення, хто саме його тренує на цьому етапі кар'єри, коли йдеться про табори найвищого рівня? Зрештою все вирішує те, як саме боєць проявить себе в конкретний момент,

– сказав промоутер.

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Нагадаємо, до двох попередніх поєдинків Джошуа готувала команда Усика, під їхнім керівництвом британець нокаутував Джейка Пола та Крістіана Пренгу. Нещодавно брат "Циганського короля" Шейн Ф'юрі заявляв, що Ентоні шукає іншого наставника.

Очікується, що бій між Джошуа та Ф'юрі відбудеться наприкінці 2026 року. За різними джерелами, розглядаються дати 20 листопада на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку або 11 грудня у Кардіффі (Уельс).