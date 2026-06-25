За словами Едді Гірна, керівника Matchroom Boxing, бій між Ф'юрі та Джошуа може пройти у США. Про це відомий британський промоутер повідомив в ефірі The Ariel Helwani Show.

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Чи відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі в США?

За словами функціонера, проведення британського протистояння в Америці стане можливим лише у разі фінансового перегляду поточної угоди з головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом, який зараз активно фінансує та організовує головні боксерські події світу.

Гірн зауважив, що Аль аш-Шейху доведеться обирати між миттєвою вигодою та репутаційними втратами на батьківщині боксерів.

Йому доведеться вирішити, що для нього важливіше. Це додаткові 20 мільйонів доларів для задоволення его Вайта і удар по своєму бренду, який він отримає в Британії, якщо вирішить перенести цей бій до США,

– підкреслив промоутер.

Де може відбутися бій Джошуа з Ф'юрі?

Спочатку контракт передбачав проведення поєдинку на території Великої Британії, а головним кандидатом на прийом цього бою вважався стадіон "Вемблі". Однак Туркі Аль аш-Шейх, який виступає головним фінансовим партнером події, нині активно розглядає варіант перенесення поєдинку до США. Таке рішення може забезпечити вищі прибутки та зручніший час для трансляції на платформі Netflix. Серед можливих американських арен найбільше шансів прийняти бій має Лас-Вегас.

Втім, перед очною зустріччю обидва боксери повинні успішно пройти свої найближчі поєдинки. Джошуа 25 липня в Саудівській Аравії зустрінеться з Крістіаном Пренгою, тоді як Ф'юрі планує провести розігрівочний бій 1 серпня в Дубліні.