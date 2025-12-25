Колишній чемпіон світу розповів, чому Ф'юрі може створити проблеми для Джошуа

Ентоні Джошуа минулими вихідними переміг Джейка Пола. Після бою британський боксер кинув виклик Тайсону Ф'юрі.

Амір Хан висловився про можливий бій між "Ей Джеєм" та "Циганським королем". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Clubhouse Boxing.

Що сказав Хан про бій Джошуа – Ф'юрі?

Колишній чемпіон світу заявив, що Ф'юрі нестандарний боксер. Зі слів Хана, британець має великі габарити, добре рухається, а його удари летять з усіх боків.

Він наголосив, що у Джошуа цього не було, тому "Циганський король" може створити проблеми "Ей Джею". На його думку, причина також у тому, що Ентоні прямолійній боксер.

У той час як Ф’юрі – це скоріше невловимий боєць. Я думаю, що такий стиль створить Джошуа величезні проблеми. І я завжди казав одне про Ф’юрі: він воїн. Він завжди приходить, б’ється і показує хороший виступ,

– сказав Хан.

Раніше також з'явилася інформація, що Джошуа може побитися з іншим боксером. Бій відбудеться, як підготовка до протистояння з Ф'юрі.

З ким може побитися Джошуа?

За інформацією видання AD, британський боксер розглядає варіант з поєдинком проти Ріко Верховена. Наразі тривають перемовини між командами щодо організації бою.

Також відомо, що промоутер Джошуа Едді Хірн підтвердив інтерес до бою. Однак деталі можливого протистояння не розголошуються.

Що відомо про можливий бій Джошуа – Ф'юрі?