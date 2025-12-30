Ексчемпіон світу відреагував на смертельну ДТП із Джошуа

У понеділок, 29 грудня, боксерську спільноту сколихнула жахлива звістка про аварію за участю Ентоні Джошуа. Британський супертяж потрапив у ДТП в Нігерії.

Позашляховик Lexus на великій швидкості влетів у вантажівку, яка стояла на місці автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун. На смертельну ДТП вже відреагував колишній чемпіон світу Баду Джек, пише 24 Канал із посиланням на його сторінці в інстаграмі.

Яка реакція Джека на аварію за участю Джошуа?

У своїх соцмережах шведський боксер відреагував на смерть у ДТП двох наставників Джошуа – Роберт Латц та Сіна Гамі, який відповідав за фізичну підготовку боксера. Вони на момент аварії перебували в автівці разом із Ентоні, який сидів позаду водія.

Усе ще шокований. Нехай Аллах пробачить твої гріхи та дарує тобі найвищий рівень раю,

– написав Джек.

Що відомо про ДТП із Джошуа?

Федеральний корпус безпеки дорожнього руху Нігерії повідомив, що під час руху Lexus перевищив дозволену швидкість. Через що втратив керування під час обгону та врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі.

Олександр Усик висловив свої співчуття та підтримку у своєму профілі в інстаграмі.

Відзначимо, що Джошуа приїхав у Нігерію в відпустку, аби відпочити після переможного бою із Джейком Полом, у якому він нокаутував блогера у шостому раунді.

У якому стані Джошуа?

Ентоні ледь витягли із заднього сидіння розбитого автомобіля та госпіталізували в одну із лікарень, назва якої не повідомлялась.

Його стан стабільний. На щастя, боксер отримав лише незначні травми та буде перебувати під наглядом лікарів. Про це вже повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

"Matchroom Boxing і 258 BXG повідомляють, що Ентоні отримав травми внаслідок аварії та був доставлений до лікарні для обстеження й лікування. Він перебуває у стабільному стані та залишатиметься під наглядом лікарів", 0 йдеться у повідомленні компанії.