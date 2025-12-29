Британський боксер отримав пропозицію щодо наступного поєдинку. Про це пише 24 канал із посиланням на Fight Hype.

Хто хоче побитися з Джошуа?

Джозеф Паркер висловив бажання битися проти Джошуа. Новозеландський боксер хоче провести реванш та поквитатися за поразку у минулому.

Він наголосив, що це буде зовсім інший поєдинок. Паркер не сумнівається у тому, що зможе перемогти "Ей Джея".

Це буде зовсім інший поєдинок. Він виграв перший бій – думаю, я можу забрати другий, але побачимо. Я його переможу, а потім, можливо, ми проведемо і третій бій,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що боксери зустрічалися в очному протистояння у 2018 році. У тому поєдинку Джошуа завдав першої поразки на той момент непереможеному чемпіону світу за версію WBO Паркеру та відбрав титул.

Відзначимо, що нещодавно Джошуа отримав іншу пропозицію щодо бою. Британець може побитися за титул.

З ким може побитися Джошуа?

За інформацією Boxing News 24, Джошуа може побитися із Фабіо Вордлі за титул WBO. Промоутер Френк Воррен заявив, що чекає на відповідь від "Ей Джея" щодо поєдинку.

Якщо "Ей Джей" протягом певного часу не ухвалить рішення, то Вордлі призначать обов'язкового претендента. І тоді, ймовірно, Фабіо захищатиме титул у бою проти Мозеса Ітауми.

Чим займається Джошуа після бою з Полом?