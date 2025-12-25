Колишній британський боксер виділив свого земляка Ентоні Джошуа. Дюк Маккензі вважає, що Ей Джею варто втретє вийти в один ринг проти Олександра Усика, пише 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Читайте також Ф'юрі – Джошуа: що відомо про можливу британську битву, яка перепише історію боксу

Якого суперника пропонують Усику?

На його думку, у хевівейті є лише два видатні імена – Усик та Агіт Кабаєл. Усі ж інші ще борються за позиції. Маккензі взагалі поставив хрест на королівській вазі після того, як українець піде на пенсію.

Якщо подивитися на картину загалом, то в дивізіоні є лише одне-два справді видатних імені. На мою думку, це Олександр Усик і Агіт Кабаєл. Усі інші борються за позиції. Коли Усик віддасть титули, я навіть не уявляю, що станеться з дивізіоном,

– сказав Маккензі.

Відзначимо, що видання AD повідомило, що Джошуа може провести бій проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. Є інформація, що сторони вже розпочали перемовини. Промоутер Едді Хірн вже підтвердив інтерес до такого двобою.

З ким хочуть побитись Усик та Джошуа?

Усик вже розповів про своє бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером. Між командами боксерів ведуться перемовини. Не виключено, що двобій відбудеться у першій половині 2026 року, якщо сторони домовляться про зустріч.

Натомість Джошуа приписують бій проти Тайсона Ф'юрі. Промоутер Френк Воррен вже навіть назвав дедлайн можливого поєдинку. Мова йде про серпень – вересень 2026-го.

Джошуа кинув виклик Ф'юрі?

У ніч проти 20 грудня 2025 року Джошуа нокаутував Джейка Пола у шостому раунді.

Одразу після бою Ентоні у коментарі Netflix Sports викликав на бій Ф'юрі. Ей Джей закликав Тайсона вийти проти нього у ринг. Але спершу для цього потрібно, аби "Циганський король" відновив кар'єру, яку закінчив після двох поспіль поразок від Усика у 2024-му.

"Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – заявив Джошуа.

Нагадаємо, що у цьому поєдинку Джошуа зламав Полу-молодшому щелепу у двох місцях. Через що Джейку видалили декілька зубів та за допомогою хірургічного втручання вставили титанові пластини.