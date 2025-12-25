Бывший британский боксер выделил своего земляка Энтони Джошуа. Дюк Маккензи считает, что Эй Джею стоит в третий раз выйти в один ринг против Александра Усика, пишет 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Какого соперника предлагают Усику?

По его мнению, в хевивейте есть только два выдающихся имени – Усик и Агит Кабаел. Все же остальные еще борются за позиции. Маккензи вообще поставил крест на королевском весе после того, как украинец уйдет на пенсию.

Если посмотреть на картину в целом, то в дивизионе есть только одно-два действительно выдающихся имени. По моему мнению, это Александр Усик и Агит Кабаел. Все остальные борются за позиции. Когда Усик отдаст титулы, я даже не представляю, что произойдет с дивизионом,

– сказал Маккензи.

Отметим, что издание AD сообщило, что Джошуа может провести бой против легендарного кикбоксера Рико Верховена. Есть информация, что стороны уже начали переговоры. Промоутер Эдди Хирн уже подтвердил интерес к такому поединку.

С кем хотят подраться Усик и Джошуа?

Усик уже рассказал о своем желании подраться с Деонтеем Уайлдером. Между командами боксеров ведутся переговоры. Не исключено, что поединок состоится в первой половине 2026 года, если стороны договорятся о встрече.

Зато Джошуа приписывают бой против Тайсона Фьюри. Промоутер Фрэнк Уоррен уже даже назвал дедлайн возможного поединка. Речь идет об августе – сентябре 2026-го.

Джошуа бросил вызов Фьюри?

В ночь на 20 декабря 2025 года Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде.

Сразу после боя Энтони в комментарии Netflix Sports вызвал на бой Фьюри. Эй Джей призвал Тайсона выйти против него в ринг. Но сначала для этого нужно, чтобы "Цыганский король" возобновил карьеру, которую закончил после двух подряд поражений от Усика в 2024-м.

"Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и надеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – заявил Джошуа.

Напомним, что в этом поединке Джошуа сломал Полу-младшему челюсть в двух местах. Из-за чего Джейку удалили несколько зубов и с помощью хирургического вмешательства вставили титановые пластины.