В інтерв'ю DAZN 36-річний Джошуа сказав, що його суперник продовжує копати "свою могилу" все глибше. Британець наголосив, що він впевнений у своїх силах напередодні бою.

Джошуа озвучив мету на 2026 рік

"Думаю, такі хлопці просто риють собі могилу. Їхня могила вже викопана, але вони продовжують копати все глибше й глибше. А я просто зроблю те, що маю зробити. Я повністю впевнений у собі. Я точно знаю, що мені потрібно робити. Я не хвилююся. Поважаю його, як і кожного суперника, але коли дивлюся на себе, то знаю, що маю зробити, і я це зроблю", – сказав "Ей-Джей".

Також британець окреслив свої цілі на майбутнє, зокрема намір побитися з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі.

"Дайте мені можливість побитися з Пренгою, дайте можливість побитися з Ф’юрі, дайте можливість знову битися за чемпіонський титул. Річ не у тім, щоб дивитися повз когось. Річ у тім, щоб знати свою мету, розуміти наступні кроки й поступово підійматися сходами вгору. У мене є чітка ціль. Я знаю, яким буде цей рік і наскільки він буде важким. Я наполегливо тренуюся – це моє життя", – резюмував Джошуа.

Нагадаймо, бій Джошуа – Пренга відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Після цього поєдинку британець, найімовірніше, зустрінеться зі своїм земляком Тайсоном Ф'юрі.

У квітні британські спортсмени офіційно підписали контракт на бій, який запланований на осінь 2026 року. Місцем проведення може стати Велика Британія, США або Саудівська Аравія.

Едді Гірн, промоутер "Ей-Джея", переконаний, що Джошуа вийде тріумфатором бою проти Ф'юрі. Функціонер сказав, що його боєць буде добре підготовлений завдяки тренуванням з Олександром Усиком.